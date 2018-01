Fotod: kaks kaasaegset Eesti maja, mille saab kätte pangalaenuta

Üha levinum on võimalus osta maja eraisikutevahelise järelmaksu lepinguga, mis notari juures vormistatakse. Pakkumisi leiab kinnisvaraportaalidest mitmeid, kuid otsisime täna välja kaks kõige kaasaegsemat maja, mille sel moel soetada saab.

1. Neljatoaline maja Tallinnas Pirital, 259 000 eurot

FOTO: KV.EE

2001. aastal ehitatud maja on heas korras, suure krundi ja mõnusa terrassiga. Esimesel korrusel on olme- ja eluruumid ning ülemisel korrusel magamistoad. Tervele summale järelmaksu ei anta, kuid osaliselt ja kokkuleppel müüjaga on see võimalik.

2. Viietoaline maja Rannu vallas Tartumaal, 189 000 eurot

FOTO: KV.EE

2016. aastal valminud maaküttega maja asub otse Võrtsjärve ääres. Krundil on alustatud saunahoone ehitamist, valmis on vundament. Müüja pakub majale järelmaksu võimalust.