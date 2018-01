Fotod: nõukaajast tuttav kehvavõitu maja üllatab nii seest kui väljast

Eestis suvilarajoonides levinud hooned on enamasti mõeldud vaid suviseks elamiseks, väga algupärased ja sooja ei pea. Kuid tasapisi on neid hakatud ümber ehitama. Siin on üks väga hea näide.

60ndatel valminud maja ehitati põhjalikult ümber ja sai juurdeehitusegi, vahendab arhitektuuriportaal Inhabitat. Kõik ruumid kujundati nutikalt sedasi, et need tunduvad oluliselt avaramad kui tegelikult on.

FOTO: inhabitat.com

Maja on väike, mistõttu tuli nutikalt ära kasutada kõik ruutmeetrid ja see on arhitektidel siinkohal ka hästi õnnestunud. Majas on lastele isegi omaette ajaveetmisnurk korraliku panipaigaga. Suurimas magamistoas on suurejooneline maast laeni aken, mis lisab tegelikult pisikesele ruumile valgust ja avarust.

FOTO: inhabitat.com

FOTO: inhabitat.com

Pere on igal juhul oma pelgupaigaga väga rahul. Nende sõnul on tegemist kohaga, kus linnakärast tõeliselt puhata saab. Seda soosib ka maja helge, tagasihoidlik ja valge interjöör.

FOTO: inhabitat.com

Vaata rohkem fotosid SIIT.