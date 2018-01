Eestlaste ehitatud maja saab välismeedias karmi kriitikat

Eestlased on Kodasema üle siiani päris uhked olnud, kuigi hinna üle on kurdetud ka siinmail. Teadjamad on kopsakat hinda põhjendanud sellega, et tegemist on siiski peene arhitektuurilise lahenduse ja disainiga. Kuid sisustusportaali Apartment Therapy lugejad end sellest veenda ei lase.

Veebilehe andmeil maksab Kodasema koos saatmise, krundi ettevalmistamise, maja paigaldamise ning elektri-, vee- ja kanalisatsioonivõrku ühendamisega umbes 160 000 eurot. Apartment Therapy toimetaja nimetab hinda soodsaks. Kommentaarides puhkeb pahameeletorm.

«See on kõige naeruväärsem artikkel, mida ma siit lugenud olen. Sama raha eest saab enamasti tavalise korraliku maja koos maatükiga,» kirjutab üks.

«25-ruutmeetrise kodu eest on see hind absurdne. Floridas saab ligi poole väiksema eelarvega umbes 90-ruutmeetrise ridaelamu,» ärritub teine.

«See on väga ilus maja. Aga ma olen näinud sama suuri sarnaseid väga ilusaid majasid palju soodsama hinnaga. Mis selle nii kalliks teeb?» küsib kolmas.

Leidub ka neid, kelle meelest maja on suurepärane saavutus ja väga hubane kodu, kuid hinda ei pea mõistlikuks mitte ükski kommentaar.

Samavõrd pahased on hinna üle ka arhitektuuriportaali Dezeen lugejad, kes leiavad, et välimuse, suuruse ja sisustuse põhjal peaks tegemist olema kättesaadava lahendusega vähese sissetulekuga inimestele, kuid hind räägib hoopis teist juttu.

Ühe ehitusfirma omanik lubab Dezeeni kommentaarides aga, et nad ehitavad sama summa eest täiskeldriga pereelamu.