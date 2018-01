Haruldaselt nutikas nipp, millega riidekapis toimuv kontrolli alla saada

Nimelt tuleb enamik oma riietest riputada riidepuule ja pöörata kõik riidepuud kapis ühtpidi. Iga kord, kui midagi kapis rippuvast selga paned, pööra riidepuu jälle teistpidi. Poole aasta pärast vaata olukord üle ja korja kapist välja kõik need riided, mille riidepuid sa selle aja jooksul pööranud pole. Need on riided, millest sa küll ilmselgelt pole siiani loobuda raatsinud, aga mida sa tegelikult ei kanna, nagu elu näitab.

Nippi on jaganud väga paljud sisustus- ja koduportaalid üle maailma ning lugejad kiidavad, et see tõepoolest toimib. Paljudel on riiete sorteerimise juures põhimureks just see, et raske on millestki lahti lasta, sest oma peas ollakse veendunud: ma kindlasti kannan seda! Kuid riidepuu, mida pole pool aastat puudutatud, räägib enda eest ja annab selgelt märku, et tegu on sinu kapis täiesti ebavajaliku esemega.

Kõik ülearuseks osutunud riided tasub viia kas taaskasutuskeskusesse, annetada heategevusse või müüa maha erinevates ostu-müügi keskkondades internetis. Kaaluda tasub ka kirbuturgusid.