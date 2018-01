5 eset köögis, mille «parim enne» tähtaeg võib juba möödas olla

Puulusikad

Puulusikad peavad vapralt vastu kuni viis aastat, kui sa ise neid just enne ei murra.

Kummist spaatel

Kummist spaatlid oleks mõttekas välja vahetada mitte hiljem kui kahe aasta möödudes.

Lõikenoad

Ka nugade eluiga on võrdlemisi lühike – kui sa neid just aastaid hoolikalt hoidnud pole, on soovitatav ka need iga kahe aasta tagant välja vahetada.

Teflonpannid

Teflonpannide eluiga varieerub seevastu kahest aastast kolme aastani. Rohkete kriimude korral tasub neid loomulikult sagedamini välja vahetada.

Plastist lõikelauad

Plastist lõikelaudade elueaks loetakse keskmiselt kolm aastat. Kuna need on söögitegemisel küllaltki olulisel kohal, tasub igaks juhuks mitut lõikelauda korraga käepärast hoida.