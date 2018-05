Jälgimisseadme kasutamine ei tohi kahjustada vaatevälja jäävate isikute huve

Paljude inimeste silmis on turvakaamera ainus väljund kurikaeltest vabanemiseks ning koduse turvalisuse tagamiseks. Enne turvakaamera paigaldamist on aga rohkelt seadusest tulenevaid nüansse, mida järgida tasub.

Enne turvakaamerate kasutuselevõttu peab hindama ja analüüsima nende kasutamise vajadust, võimalikke riske ning salvestiste kasutamise eesmärke. Andmekaitse Inspektsiooni avalike suhete nõuniku Maire Iro sõnul peab otsuse tegemisel hindama nii ohtude tõsidust, realiseerumise tõenäosust kui ka alternatiive, mida saaks turvariski maandamiseks kasutada. «Kui pärast hinnangu tegemist selgub, et kaamerate paigaldamine on siiski vajalik ja seejuures ei kahjustata ülemääraselt vaatevälja jäävate inimeste huve, on kaamerate kasutamine lubatud,» ütles Iro. Kaamera salvestisi ei või sealjuures muudel eesmärkidel kasutada ning kaamera kasutamisest teavitavad sildid koos kontaktandmetega peavad nähtavale kohale paigutatud olema.