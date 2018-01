Naise aus ülestunnistus: käsitolmuimeja muutis mu elu

Ameeriklanna Nancy Mitchell leiab, et ta ei liialda, kui väidab, et käsitolmuimeja on tõepoolest ta elu muutnud. Võrdlemisi väikeses eluruumis elava Mitchelli sõnul ei ole ühtegi tolmu- ja mustusekübet, millest ta käsitolmuimeja tööjõud üle ei käiks.

Naine leiab, et käsitolmuimeja eelis klassikalise tolmuimeja ees seisnebki eelkõige selle kompaktsuses ja mugavuses. Kohad, kuhu tavaline tolmuimeja ei ulatu, on käsitolmuimeja jaoks tühiasi. Vähe ruumi võttev käsitolmuimeja ei ole Mitchelli sõnul pooltki nii tülikas kui naise eelmine tolmuimeja. Seda on kerge kasutada ning kappi hoiule panna.

Koristamine ei ole naise jaoks seega enam ettevõtmine, mida ta pelgaks või edasi lükkaks. Mitchelli sõnul on ta enda prioriteedid ja eesmärgid samuti muutunud - puhas ja korrashoitud kodu on nüüdseks naise silmis auasjaks.