Viis valusat õppetundi viielt kodu müünud inimeselt

Pikale veninud vahepeatus vanematekodus

Nick Braun pani oma maja müüki, enne kui uue eluruumi renoveeritud sai. See aga tingis olukorra, kus mehe pere oli sunnitud vanavanemate juurde kolima. Mees maksis samal ajal laoteenuse eest, et oma mööblit hoiustada ning kolis perega uude koju alles kolme kuu möödudes. Braun paneb inimestele südamele, et need oskuslikult oma kolimisprotsessi planeeriks ning kõik toimingud enne kolimist korda ajaks.

Mis meile tundus kodusena, näis nende silmis prügina

Rachel Ryan tegi oma kodus suurpuhastuse, enne eluruumi müüki pani. Huviliste silmis ei olnud tegemist aga potentsiaalse uue kodu, vaid hoopis ülekoormatud elamisega, viies esialgse müügihinna kordades madalamale. Naine soovitab müügisolevast kodust võimalikult palju isiklikke esemeid välja viia, enne kui huvilised uudistama tulevad.

Miks me seda küll varem korda ei teinud?

Chris Brantner kahetseb kõige enam seda, et ei motiveerinud ennast õigel ajal müüdavas kodus parandustöid tegema. Mees on veendunud, et väike uuenduskuur oleks garanteerinud ka kõrgema müügihinna.

Tegemata kodutöö

Brad Chandler pidi ootamatult teise osariiki kolima, et hoolitseda haigestunud sugulase eest. Kinnisvara müügipäeval selgus, et ostjad olid teinud põhjaliku kodutöö, avastades et potentsiaalse kinnisvara sissesõidutee kuulub tegelikult naabermaja omandisse.

Tundeküllus ja suutmatus lahti lasta

11 aastat ühes kohas elanud Michelle Mortonit tabas aga ootamatu tunnetepuhang, kui oli aeg endise kodu võtmed üle anda. Naine tundis justkui jätaks ta oma lapsed kodust ilma. Mõne aja möödudes jõudis temani aga arusaam, et kodutunde tekkimine uues elukohas on tõesti vaid aja küsimus.