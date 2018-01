Harjumaal on oksjonile pandud väga võimas kinnisvara

Tegemist on endise mööblivabriku Tarmeli puhkebaasiga, mis asub looduskaunis kohas Jänijõe kaldal. Kinnistu sisse kuulub osa jõest ja ka jõe keskel asuv saar.

FOTO: osta.ee

Maja on väga mahukas: seal on 26 ruumi, millest 12 on magamistoad, kusjuures viis magamistuba ulatuvad läbi kahe korruse. Lisaks on majas kaks köögiruumi, kaminasaal, eesruumidega saun ja laoruumid. Teisel korrusel on suur banketisaal

Elekter on olemas, vesi-kanalisatsioon lahendatud tsentraalsena, kuid vajab kaasajastamist. Maja ei ole kusjuures mitte kunagi kasutatud, pärast valmimist on see tühjana seisnud.

FOTO: osta.ee

Pinda on majal 309 ruutmeetrit, hoone asub 5499 ruutmeetri suurusel krundil.

Kuulutuse autori sõnul on maja asukoht ideaalne: ümbruses on järved, jõgi, mets, matka- ja terviserajad. Vaata rohkem SIIT!