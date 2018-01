Ajale jalgu jäänud sisustustrende, millele sisekujundajad veel ühe võimaluse annaksid

1. Kaminad

Vanasti ehitati igasse tuppa kamin, et see toa soojuse ja valgusega täidaks. Tänapäeval kannavad need aga rohkem dekoratiivset eesmärki, mistõttu kujundajad julgustavadki inimesi kaminaga erinevates tubades katsetama.

2. Spiraalsed trepid

Sisekujundajad leiavad, et maailmasse kuluks rohkem spiraaltreppe ära. Need on suursugused ning lisavad igasse elamisse veidi glamuuri ja siniverelisust.

3. Libisevad siseuksed

Libisevad siseuksed mitte ainult ei säästa ruumi, vaid lisavad ka privaatsust. Sisekujundajaile meeldiks neid meie majapidamistes edaspidi rohkem näha.

4. Pesušaht

Ka tänapäeval ehitatakse pesušahte, ent nende populaarsus on aastatega järjest vähenenud. Sisekujundajad ei suuda aga siiamaani uskuda, et selline trend inimeste mälestustest kaduda suutis.

5. Sisseehitatud detailid

Sisseehitatud detailid lisavad omapära ja originaalsust. Paraku tuleb nende puhul leppida asjaoluga, et kui oled need kord juba eluruumi sisse ehitanud, siis ainus viis nende maha saamiseks on lammutamine.

6. Vanaaegsed jalgadega vannid

Dušinurgad on kompaktsed ja praktilised, ent jalgadega vannide juures on see teatud võlu ja glamuur, mis paneb sisekujundajaidki kulmi kergitama.