Foto: geniaalne lahendus kunstkuuse kõige kiiremaks ja mugavamaks pakkimiseks

Ehete kokkukorjamine, kuuse lahtivõtmine, karpi pakkimine ja siis kusagile ladustamine tundub nagu parajalt suur tükk tööd, et seda pidevalt edasi lükata. Facebookis on aga ringlema läinud foto, mis jagab hüva nõu, kuidas see töö oluliselt väiksema vaevaga tehtud saab.

Vaja läheb ainult toidu- või pakkekilet, millega kuusk kokku tõmmata. Sedasi võib selle kusagile nurka seisma sättida, hästi sobib näiteks garaaž, garderoobiruumi nurk, suurem seinakapp või muu taoline koht.

Järgmiste jõulude ajal kuuske lahti pakkides kukuvad mõned ehted tõenäoliselt maha ja päris kindlasti tuleb oksi sättida, painutada ja kohendada nii, et nad jälle ilusti hoiaksid, aga seda tuleb teha ka siis, kui kuusk veedab pühade vahelise aja karpi pakituna.

Nii et miks mitte sellist lahendust kastuada?