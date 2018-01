Printsess sai sisekujundaja abiga endale kauni toa

Kristina Kabeli peres kasvab kolm last – kümneaastane poiss ja kaks kaheksa-aastast tüdrukut. Võimalus kõigile kolmele lapsele eraldi tuba pakkuda tekkis perel seoses maja laiendusega, millega tehti algust 2016. aasta sügisel. Et köök esimesel korrusel ehitati laiemaks, sai pere väga hea võimaluse teisele korrusele veel ühe toa ehitada.

Algul kahekesi ühes toas elanud tüdrukud pidid esmalt välja selgitama, kumb neist uue toa saab. «Eks väike pahameel oli samuti mängus, sest kui juba tapeet seinas ja parkett maas oli, tahtsid kõik lapsed tuba endale saada,» ütles Kabel.

Detailid tulevad aegamööda

Tapeet, seinavärv ja põrand said pereema sõnul uues toas võrdlemisi kiiresti paika. Ning kuigi tuba oli kahe-kolme kuuga elamiseks valmis, tulid kõik vajalikud viimistlusdetailid siiski aegamööda. Pidi ju arvestama iga lapse soovidega, et luua just tema unelmate tuba.

Kabeli sõnul lähtus palgatud sisekujundaja lihtsast põhimõttest – kui seda ainuõiget kappi praegu pole, siis jääbki tuba algul kapita. Väike viivitus läks aga asja ette, sest peagi jõuti otsingutega kapini, mida pere tõepoolest otsinud oli ja vajas. Soetatud mahukas mööbliese on oma stiililt ajatu ja sobib nii praegusele väikesele printsessile kui ka veidi vanemas eas neiule. «Selle kapiga on nii, et iga kord, kui tuppa lähed, jääd seda vaatama,» ütles Kabel. Ka kõik värvitoonid, tapeedid ja isegi kardinad on valitud viisil, et need veel aastaid hiljem noore neiu tuppa sobiksid.

Inimesed on erinevad ja see, mis meeldib ühele, ei pruugi teise silmis heakskiitu pälvida. Professionaalne sisekujundaja kuulab inimeste soovid ja unistused alati ära. Lähtuma peab ka ruumi omadusest ja oskama neid meisterlikult välja tuua. Väikesele eluruumile omaselt oli selleski toas vaja leida ruumi lapse puhke-, mängu- ja õpialale. Sealjuures tuli tagada mugavus ja ilu, mis vastaks neiu iseloomule ja maitsele.

«Minu ülesandeks on need soovid panna pakendisse, mida oleks ennekõike mugav kasutada ja mis vastaks ka visuaalselt kliendi ootustele,» kirjeldas tüdruku toa sisekujundaja Janne Heinaru. «Soovitan ja lisan ka elemente, värve ja palju muud, et tulemus ületaks ootusi.»

Kuna ruum on pisike, sai sisekujundajale kõige keerulisemaks, ent samas ka kõige põnevamaks ülesandeks ruum võimalikult nutikalt plaanida. Detailirohkusele pühendunud Heinaru leiab, et eri elementide kokkusobitamine ja sellega kaasnevad väljakutsed on just need, mis hoiavad vaimu värske ja toidavad hinge.

Seega sai eluruum mõtteliselt jagatud kaheks –ühel pool tuba on romantilised kardinad, riiulid, peegel, voodi ja ka väike mängunurk. Teisele poole on aga loodud vastupidi veidi rahulikum koht, kus omaette süveneda ja koolitükke teha.

Detailiks, mis tõmbab pilku, on kirjutuslaua juures asuva väikese akna kardin, mis ülevalt ja alt trossiga aknaraamile kinnitatud. Põnev lahendus lihtsustab tuulutamist, sest ei lase akna avanedes kardinal õue lennelda. Kardin on valmistatud tumesinisest siidist, millele õmmeldud imekena mustriga tüll mõjub tumedal taustal eriti kaunilt.

Oma tuba, oma luba

Pereema sõnul on laps oma printsessitoaga igati rahule jäänud. «Parim tõend on see, et kuna tema tuppa saab läbi garderoobi, siis paneb ta nii garderoobi kui ka enda toa ukse kinni ja toimetab seal omi asju ja naudib rahu ja vaikust,» ütles Kabel. Pereema sõnul peaks mõne aja pärast valmima ka uuendatud ja hubane garderoob, mis on ühenduslüliks lapse toa ja kogu ülejäänud majapidamise vahel. Tüdruku toas pole veel raamaturiiuleid, kuhu väikese printsessi muinasjutud asetada.

Lähiajal plaanitakse teistegi laste tubadele uus ilme anda. Ning on võimalik, et selgi korral teeb pereema sisekujundajaga koostööd. Sest professionaalne sisekujundaja oskab ka üllatada ja tellija ootusi ületada, mitte ainult ei lihtsusta kogu sisustusprotsessi.