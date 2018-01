Üks lihtne žest, mis paneb külalised ennast kodusemalt tundma

Külaliste tulek tähendab lisastressi nii pererahvale kui ka võõrustatavaile endile. Küll ollakse mures toiduvarude pärast, küll proovitakse olla viisakad ja tagasihoidlikud teise vara suhtes. Ei taha külalised tüliks olla ning ei taha ka pererahvas oma võõrustamisega alt vedada.

Selgub, et saunarätikud, tervitusjoogid ning kõik muud pisiasjad, mis oled ettenägelikult külaliste jaoks valmis sättinud, ei omagi tegelikult mingit tähtsust, kui soovid, et külalised end kodusemalt tunneks. Küll aga teeb seda oma koduvõtme jagamine, kuna niiviisi ei tunne külalised ennast aheldatuna. See annab neile veidi enam vabadust, samal ajal kui sina oled parasjagu mõne muu tegevusega hõivatud. Lisaks sellele lood ka tugevama usaldussuhte oma külalistega.