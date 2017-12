Foto: nüüd saab endale maja netipoest kulleriga kohale tellida

Tegemist on merekonteinerist valmistatud minimajaga, milles on olemas kõik eluks hädavajalik ehk siis kodumasinad, kõik vajalik vannitoas ja elektri- ning veevärvivalmidus, vahendab Apartment Therapy.

Maja hinnaks on umbkaudu 36 000 eurot, millele lisandub transporditasu, mis maja puhul mõistagi pisut kõrgem kui saapapaaril: 4500 eurot.

Mööbel ja kõik meelepärane sisustus tuleb majja mõistagi ise soetada, muuhulgas ka köögimööbel, kuid see pole kindlasti märkimisväärne puudus - pea kõik uued majad on müügil sisustuseta.

Merekonteinerid on keskkonnasõbralik lahendus kodu rajamiseks ja suurepärane variant, kui tahad proovida minimajas elamist. Positiivne on, et merekonteinermaja saab hiljem teiste konteinerite lisamisega ka laiendada.