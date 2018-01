Fotod: kolm väga odavat maja Harjumaal

1. Väike maja Vikipalus Anija vallas, 30 000 eurot

FOTO: KV.EE

Müüa on väike kahest majast koosnev õdus kaasaegne suvila. Suuremas majas, mis tegelikult koosneb kahest hoonest, on kaks tuba ja köök ning avar terrass. Väiksemas majas on tualett ja pesemiskoht.

2. Väike majake Habajal Kose vallas, 30 500 eurot

FOTO: KV.EE

Väike armas minimaja Kose külje all sobib ideaalselt aastaringseks elamiseks. 50 ruutmeetri peale mahub ära kõik eluks vajalik väiksemale perele. Maja on väga õdusalt sisustatud.

3. Väike maja Kasemetsas Saku vallas, 35 000 eurot

FOTO: KV.EE

Keila jõe kaldal on müüa väga hästi hooldatud krunt väikese suvemajaga. Krundile on võimalik ehitada suur elumaja.