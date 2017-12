Kümne alaealise poja ema avaldab nutikaid nippe, kuidas majapidamisega toime tulla

38aastane endine meditsiiniõde Alexis Brett on endale aegade jooksul vägeva perekonna loonud: 43aastase Davidiga on ta 16 aastaga saanud kümme poega. Selleks, et majapidamist kontrolli all hoida, on Alexisel oma kindel rutiin, vahendab Daily Mail.

Naise peamine nipp on see, et ta teeb kodus midagi iga päev. Kui midagi suuremat ette ei võeta, siis põrandad käib ta igapäevselt tolmuimejaga üle umbes seitse korda päevas. Lisaks peseb ta viis masinatäit pesu. Nii on ta kahe olulise tööga kogu aeg järje peal ja kodu on pidevalt võrdlemisi puhas ja korras.

«Ma ei ole puhtusefriik, aga mulle meeldib, kui elamine on korras,» ütleb Alexis. Kümne lapse kõrvalt on mõistagi väga raske endale aega leida, kuid Alexis on ka selleks võimaluse leidnud: ta ärkab iga päev 5.30, mis jätab talle igal hommikul tunni iseenda ja vaiksete hommikuste tegevuste jaoks.

Naise peamiseks soovituseks teistele ongi, et koristamisel ja kodu korrashoiul tuleb olla järjepidev ja tegeleda sellega igapäevaselt, siis polegi väga vahet, kui palju sul lapsi on, elamine püsib ikka puhtana.

Daily Maili kommentaarides aga on naist juba kritiseeritud: lugejad leiavad, et 11 mehega majapidamises ei peaks üks naine küll nii palju rabelema, sest nii kasvavad mehed, kes arvavad, et majapidamistööd ongi naise kanda. Üks seitsme lapse ema sõnab näiteks, et kõik tema seitse last löövad juba maast-madalast majapidamistöödes kaasa.

