Eriskummalisi soolaleivakombeid üle kogu maailma

Sajandite jooksul väljakujunenud traditsioonid ja tavad on selleks, et tagada kodurahu ning inimeste õnn ja elurõõm, vahendab realtor.com.

Euroopa

Mitmel pool Euroopas on tavaks esimesel kodus veedetud õhtul süüdata küünal, mille soojus ja valgus peaks kurjad vaimud eemal hoidma. Samuti on üha populaarsemaks kujunenud ananasside kinkimise traditsioon. Troopilised puuviljad on märk külalislahkusest ja soojusest.

Venemaa

Venemaal on külalislahkuse sümboliks sool ja leib. Külakostiks toodud leib garanteerib traditsiooni kohaselt selle, et ükski majaelanik kunagi nälga ei jääks ning sool on vaid selleks, et elu erinevate maitsetega vürtsitada.

Tiibet

Tiibetis lähtutakse aga feng shuist ning seetõttu peetakse ülimalt tähtsaks kommet uksekella anda. Uksekella helin peaks kogu majapidamise negatiivsetest võngetest puhtana hoidma.

India

Üks India muistsetest traditsioonidest näeb ette lehma toomist tuppa. Samuti on tavaks saanud keeta riisi piimas. Riisi tuleb keeta täpselt nii kaua kuni pott hakkab üle ajama - see olevat märk pikaealisusest.

Tai

Tais tervitatakse head õnne Khuan Ban Mai õnnistustseremooniaga. Selleks aga kutsutakse paarisarv Buda munki koju, kuna paaritu arv munki tähendaks tohutut ebaõnne. Tseremoonia käigus seovad mungad pereliikmete randmete ümber õnnetoovad paelakesed.