Kodusisustajaid ootab järgmisel aastal ees üks väga põnev valik

Arvestades, et kodusisustustrendid tulevad tihti rõivamoest, tasuks olla valmis selleks, et järgmine aasta toob minimalismi kõrvale jõuliselt tagasi ülevoolava, liialdava sisekujunduse, kus on oma kindel koht värvikirevusel, detailirohkusel ja paljudel erinevatel sisustuselementidel, vahendab Real Simple.

Blogi Glamour Nest üks autoreid Jessica McLendon juhib tähelepanu, et näiteks Gucci rõivastes on moelavadel järgmise aasta kollektsioonides näha ülevoolavat suurejoonelisust, värvikirevust ja liialdamist.

Gucci järgmise aasta kollektsioon annab aimu, mis sisekujunduses ees on ootamas. | FOTO: VidaPress

«Gucci on vaid üks neist, kelle kollektsioonides on silma jäänud detailirohkus ja asjade pisut üle võlli keeramine. Olen enam kui kindel, et hakkame sama joont nägema järgmise aasta sisekujundustrendides,» ütleb McLendon.

FOTO: VidaPress

Ta kinnitab, et tõenäoliselt jääb endiselt tugevalt pidlile ka põhjamaine minimalism, kuid nüüd on alternatiiv olemas ka neile, kes tahavad kodu pisut julgemalt sisustada.