Perelisa tõi naise majapidamisse puhtuse ja korra

Stephanie soovitab kõikidel emadel muretsemine lõpetada. Lapsed õpetavad sind mõistma, mis tegelikult tähtis on ning olema üle kõikidest esmapilgul ületamatuna näivatest barjääridest.

Mitte miski ei ole enam eemaletõukav

Pidev mähkmete vahetamine ning muud lapse hügieeniga seonduvad toimingud muudavad Boothi sõnul kõik ülejäänud jäledused ja õudused siin elus võrdlemisi tühiseks. Paljud inimesed on üle saanud ka mitmetest foobiatest, justnimelt tänu lapse tulekule perre.

Unepuudus võib motiveerida koristama

Väikelaste puhul ei tee lapsevanemad tihtipeale ka ööl ja päeval vahet. Unetuse all vaevelnud Booth tunnistab, et ainus, mis tal tõeliselt hästi nendel vaiksetel öötundidel välja tuli, oli tolmu võtmine riiulitelt.

Organiseeritus muutub justkui omaette ellujäämisinstinktiks

Lapse tulekuga elu-olu ja teatud prioriteedid muutuvad. Kuigi lapsevanemaks olemine on raske, leiab Booth, et tegemist on siiski elumuutva sündmusega, mis sunnib teatud korrektuure tegema.

Sa oled võitmatu ning kohaned olukorraga hästi

Booth mõistis, et ta koristamispraktikad sõltuvadki parasjagu tema enda motiveeritusest ja etteantud ajast. Kui naisel juhtub olema 15-minutiline hingetõmbepaus, suudab ta terve majapidamise kasvõi 14 minuti ja 59 sekundiga taas särama lüüa.