Kodu tuleb iga päev korda teha oma tervise huvides

Nimelt, nagu kirjutab portaal Scary Mommy, põhjustab segadus ärevust. Wendy Wisner, abielus ja lastega naine, kirjutab seal, kuidas ta tunneb igal õhtul oma segamini kodu vaadates, kuidas seinad talle peale vajuvad. «Ma ei tea, kas see on väsimus, ülestimulatsioon, mida tekitab segamini tuba või midagi muud, aga koristamata ja kola täis ruum tekitab minus paanikahoo,» sõnab ta.

Naine pole enda hinnangul puhtusefriik ega bakteripelgaja, aga mida aasta edasi, seda enam ta tunnetab, kuidas segadus ja asjade üleküllus teda väsitab. Laste mustad riided, laialivedelevad lelud, kohvitassid, pesemata nõud kraanikausis – see kõik muudab ta ärevaks.

Selgub aga, et ka vaimse tervise spetsialistid toetavad Wendyt: koristamata kodu tõepoolest tekitab ärevust ja väsimust. Segamini kodus ei puhka inimene välja ja see omakorda mõjub närvidele, kirjutab Psychology Today.

Mida teha? Esiteks tuleb seada sisse rutiin, et kodu tehakse igal õhtul vähemalt nii palju korda, et asjad ei vedele laiali. Selles peaksid osalema kõik pereliikmed. Teiseks tuleks kriitilise pilguga üle vaadata esemed, mis kodus leiduvad: mida vähem asju, seda vähem koristamist ja seda vähem stressi. Isegi kui kõik arvukad asjad püsivad omal kohal, tekitab teadmine, et nad on olemas ja võtavad lihtsalt ruumi, inimeses ikka alateadlikult väsimust. Seega tuleks hoida kodus vaid neid esemeid, millel tõeliselt mõte sees on.