Praegune pidev temperatuurikõikumine peaks majaomaniku väga murelikuks muutma

Nimelt, kui maja vundamendis või soklikonstruktsioonides on pragusid, koguneb sinna vesi ning kui temperatuur langeb alla nulli, vesi jäätub ja hakkab pragusid suuremaks suruma, vahendab portaal This Old House.

Lõpptulemuseks on rikutud vundament või sokkel. Kui maja all on kelder, tähendab see suure tõenäosusega üleujutust keldris. Olenevalt sellest, kuidas on konstrueeritud maja põrandad, võib see tähendada hävimisohtu ka neile.

Mida teha, et nii ei juhtuks? Vundament ja sokkel tuleks igal aastal paar korda põhjalikult üle kontrollida. Kui leiad sealt pragusid, tuleks need kindlasti sulgeda, näiteks seguga või spetsiaalsete vahenditega.

Parim aeg vundamendi parandustöödeks on mõistagi suvine soe periood, aga kui avastad pragusid praegu, sulaperioodil, tasub ühendust võtta mõne spetsialistiga, kes oskab anda nõu, kuidas olukord lahendada või kas või ajutiselt peatada.