Tippkokk Jamie Oliveri kaheksa nõuannet stressiga toimetulekuks köögis

1. Korista enda järelt

Vaaritamisest jäävad maha mustad nõud, mis hõivavad üldjuhul kas enamuse valamust või köögitööpinnast. See aga jätab inimesele vähem ruumi tegutsemiseks, mistõttu on tähtis üleliigsetest esemetest esimesel võimalusel vabaneda.

«Kui te soovite stressivaba kööki, proovige vabaneda kõikidest üleliigsetest esemest, mis teile ette jäävad. Tehke omale veidi ruumi,» soovitab Oliver.

2. Kaardista oma tegevused

Oliver soovitab lemmikrooga valmistades kaardistada kõik oma liigutused ja toimingud. Esmalt tuleb luua joonis oma köögist ning seejärel vaaritamise käigus kõik täpselt joonisele märkida. Kui selgub, et joonisel on liialt palju ristuvaid sirgeid, oled oma köögi ilmselt ebapraktiliselt kujundanud.

3. Strateegiline paigutus

Kui peaks selguma, et oled köögi kujundamisel tõepoolest mõned eksisammud teinud, soovitab Oliver kõik vajalikud nõud ja söögiriistad vaaritamisnurka koondada. Niiviisi on kõik vajalik nii käe- kui silmaulatuses.

4. Ülejäägid

Oliver soovitab teha süüa alati teatud varuga. Allesjäänud toidujäägid paneb kokk aga mõneks tegusamaks tööpäevaks sügavkülma hoiule.

5. Püsi oma tööpinna juures

Kui köögis juhtub mitu inimest korraga vaaritama, on alati mõttekas oma tööpinna juurde jääda. Edasi-tagasi sahkerdavad inimesed hõivavad suure osa ruumist ning tekitavad üleliigset ärevust.

6. Investeeri nõudepesumasinasse

Paljud inimesed võivad selle soetamisest küll kategooriliselt keelduda, ent Jamie Oliveri arvates on see üheks suurimaks elupäästjaks köögis.

7. Võta õppust

Stressist saab võitu enesekindlusega, mille kallal tuleb eelnevalt aga veidi tööd teha. Oliver soovitab kuulata asjatundjate nõuandeid ning lasta neil lihvida su oskusi.

8. Mugavustsoon ei ole häbiasi

Inimestel, kes ei tunne ennast köögis mugavalt või kes on saanud negatiivset tagasisidet mõne roa osas, soovitab Oliver kriitikat mitte südamesse võtta. Üks ebaõnnestunud roog ei tähenda veel tingimata seda, et sa vaaritada ei oska. Naase oma lemmikroogade juurde ning valmista midagi, mille puhul pole kahtlustki, et see sul laitmatult välja tuleb.