Ostuplaanid: kui palju aega võib õige kodu leidmisele kuluda?

Kui koduotsija tunneb, et otsingutele kulub liiga palju aega, on tarvis üle vaadata otsingu kriteeriumid. Äkki on ostja liiga nõudlik? Äkki tuleb leppida esialgu soovitust madalama kvaliteedi, väiksema pinna või kehvema asukohaga? Või tuleb aktsepteerida, et soovidele vastava objekti eest tuleb maksta kõrgemat hinda kui algul plaanitud? Äkki tuleb loobuda mõnest spetsiifilisest soovist, et sobiliku pakkumise leidmine lihtsamaks teha?

Kinnisvararingkondades visatakse nalja, et kõige enam soovitud ostuobjekt on vanalinnas asuv suure aia ja merevaatega kaasaegne ühepereelamu, mil naabrid liiga lähedal ei oleks. On selge, et sellist kinnisvaraobjekti olemas ei ole.

Kui otsingukriteeriumidele vastavat pakkumist kuidagi ei leia, on lihtne anda soovitus suurendada koduostu eelarvet. Praktikas on eelarve suurendamine sageli pisut keerulisem, sest enamasti opereerivad inimesed koduostmisel niigi maksimaalse eelarvega. Kui ikkagi soovitud hinnatasemel midagi leida ei ole, tuleb ehk koduotsijal liikuda ehk alguses plaanitust odavama kinnisvara piirkonna suunas, kirjutab kinnisvarakäsiraamatute autor Tõnu Toompark portaalis KV.ee.

Keskmine koduotsija võiks ikkagi iga kuu leida vähemalt paar-kolm ostuobjekti kandidaati, mis väärivad vähemalt ülevaatamist. Vähemalt kahe-kolme-nelja kuuga võiks nendest pakkumistest välja sõeluda sellise, mis väärib ostmist.

Kui koduostja ei ole valmis oma kriteeriume lõdvemaks laskma ja ajanappust ka otseselt ei ole, võib jätkata proovimist ja otsingukriteeriume mitte muuta.