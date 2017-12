Kolm klassikalist abimeest kodus, mis püsivad oma ülesannete kõrgusel tänase päevani

Poeletid on pungil erinevatest toodetest, millega oma majapidamises puhtust ja korda luua. Igipõlised vanavanemate tarkuseterad on kehtinud aga sajandeid ning oma tiitli sealjuures ka auga väljateeninud.

1. Sulnis söögisooda

Universaalne söögisooda sobib nii puhastamiseks, ebameeldivate aroomide kui ka erinevat sorti plekkide eemaldamiseks. Söögisooda kõrvaldab kohvijäljed su valgelt tassilt ning muudab isegi lauahõbeda ja pokaalid oluliselt säravamaks. Paljud leiavad, et söögisoodast saab isegi väärt alternatiivi hambapastale.

2. Särtsakas sidrun

Ka sidruni abil on võimalik suuri asju koduses majapidamises korda saata - alustades ebameeldivate lõhnade kõrvaldamisest ning lõpetades kõrbenud rasva eemaldamisega pottidelt ja pannidelt. Sidruniga saad läikima lüüa kõik oma roostevaba terasest esemed ja ka vaskpotid. Antibakteriaalne sidrunist essentsõli sobib lausa mööblitükkide poleerimiseks.

3. Äkiline äädikas

Äädikas on puhastusvahendina kasutusel olnud samuti juba aastasadu. Destilleeritud valge äädikas on sobilik erinevate pindade kui ka plekkide eemaldamiseks, seebijälgedega võitlemiseks ning poleerimiseks. Samuti on see hea abimees erinevate kleepsujälgede ja ebameeldivate lõhnade eemaldamisel. Ka rasv ja katlakivi lahustub kiiremini, kui oled kasutanud äädikat.