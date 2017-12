Ühe kadestamisväärseima asukohaga maja tulevik on ebaselge

Just Room Enough-nimeline saar on üks osa Thousand Islandsi saarteketist. Selle ostis 1950. aastal perekond Sizeland, kes rajas sinna oma suvekodu, vahendab Atlas Obscura. Ruumi on saarekesel pisut üle 300 ruutmeetri.

Nad ehitasidki sinna maja, täpselt nii suure, kui saareke võimaldas: maja välisseinad on maatüki servadel, täitsa vastu merepiiri. Samuti andsid just nemad saarele selle lustaka nime. Lisaks majale mahub saarekesele kasvama üks väike puu ja maja ees on ruumi paarile pingile ja väikesele liivarannaribale. See on kõik.

Sizelandide pere lootis, et kodust saarekesel saab neile mõnus pelgupaik, kuhu pageda linnakära eest, kuid niipea, kui maja valmis sai, muutus see hoopistükkis turismiatraktsiooniks, mida käidi vaatamas nii lähemalt kui kaugemalt.

Milline maja seest välja näeb, pole avalikkusele kahjuks teada, kuigi see huvitab paljusid. Peamine küsimus on, kas majas on toimiv veevärk ja kanalisatsioon ning kui, siis kuidas see toimib.

Samuti tekib küsimus, millised on maja tulevikuväljavaated: kas pikapeale jääb see lihtsalt vee alla?