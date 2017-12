Algav kinnisvara-aasta nihutab kraanad Tallinnast välja väikelinnadesse

Sellest, mis toimus lõppeval aastal ja mida võib endaga uus aasta tuua, annavad oma sõnadega ülevaate kahe kinnisvarabüroo esindajad.

Risto Vähi, Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik:

Meie kinnisvaraturg sai 2017. aastal küpseks. Otsa sai kriisist taastumine ja sellega kaasnenud tõus ning oleme jätkanud reljeefsemal tasemel. Kohati oleme näinud rekordkuid ja näeme neid veelgi, sest valmis saanud uusi kortereid antakse ostjaile üle ning kui seda juhtub rohkem, kasvab ka keskmine ruutmeetrihind.

Rahulikku kulgemist segavad aga mitu «ärritajat», mis on seotud tööjõupuuduse ja kasvava ehituse hinnaga. Need kaks teemat on kindlasti asjad, millest kinnisvaraturu kontekstis uuel aastal enam ka räägime.

Ehitussektor on muutunud väga tuliseks ja sellele annavad lisahoogu riigitellimused. Tänu pidevale palgakasvule ja suurele hulgale ehitusobjektidele on ehitus kallinenud ja aina raskem on leida töökäsi ja isegi masinaid. On ka juhtunud, et töövõtja jätab ehituse lihtsalt pooleli.

Nii on eelisseisundis need arendajad, kelle portfellis on näiteks etapiviisiliselt ehitatavad projektid või mitu eri projekti, mida järjest rajada, mis tähendab, et tööjõud on olemas. Kasvav ehituse hind, mis mõjutab otseselt lõpphinda, tõmbab veelgi pidurit kallima kinnisvara rajamisele ja seega näeme suuremat ehitusaktiivsust pigem linnakeskusest eemal.

Saab öelda, et täna aasta pärast on kraanasid linnapildis vähem.

Tallinnast väljas, nii linnapiiri taga lähivaldades kui ka mujal tähtsamates tõmbekeskustes jätkub arendustegevus endiselt. Harjumaal on lõpphind soodsam ja klientuur olemas, mujal linnades pole aga sellist rabelemist nagu pealinnas ning mõistliku ehitustempo juures on ostusoovijaid endiselt. Nii näeme uute elupindade ehitust Tartus ja Pärnus, Haapsalus ja Viljandis.

Loodan väga, et praegu liialt Tallinna poole kaldu olev majandusruum, sealhulgas ka kinnisvaraturg, hakkab ükskord ometi ka mujal rohkem arenema. Üheks lootuseks saab pidada üürimajade programmi, mis keskendub piirkondadele Tallinnast eemal.

Heade elupindade puudus väikelinnades ja maal pole vaid poliitikute jutt, seda räägivad ka ettevõtjad, kes sooviksid oma tegevust arendada-laiendada. Tallinnas on üürimajade rajamine aina enam teemaks erasektoris ning siin võikski selle nende pärusmaaks jätta.

Ja lõpetuseks siis kõige tähtsamast. Mida teevad hinnad? Kuigi keskmine palk on pidevalt kasvanud, olen siiski seisukohal, et kinnisvara hinnapiir on ka täna ja homme olemas. Palgakasv tõenäoliselt järgmisel aastal aeglustub, sest seni on see toimunud paljuski ettevõtete kasumi ja investeeringute arvelt ning on selge, et kummi lõpmatuseni ei venita. Kui teisalt kasvab ka ehitushind ja sellega seoses on hinnasurve all uute elupindade lõpphind, on selge, et hinnad vabal kursil lihtsalt kerkida ei saa. Ennustan viie- kuni kaheksaprotsendilist kasvu, mis tuleneb osalt lihtsalt uute korterite osakaalust statistikas ega ole ülekantav kõigile elupindadele.

Ingmar Saksing, LVM Kinnisvara juhatuse liige: