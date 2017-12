Fotod: valmista ränga raha eest müüdav laud vähese vaevaga ise

Selleks läheb vaja:

puupakku

lukustatavaid rattaid

kruvisid

akutrelli

liivapaberit

lakki

pintslit

FOTO: homedit.com

Tee nii:

valmista puupakk ette: puhasta lahtisest koorest või koori üldse paljaks, lõika parajasse mõõtu.

kata läbipaistva, soovitavalt mati lakiga

kruvi rattad alla

Ja midagi muud teha vaja ei olegi. Arvestades, et trell ja kruvid on sul suure tõenäosusega kodus olemas, võib-olla ka poolik lakipurk ja sobiv pintsel ning liivapabergi, tuleb poest tõenäoliselt hankida vaid rattad ning loodusest sobiv pakujupp. Kulud, seega, on peaaegu olematud.