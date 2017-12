Fotod: viis eramaja üle Eesti, mis jõulude puhul eriti hea hinnaga müügis

1. Kahe magamistoaga maja Rakvere vallas, tee oma pakkumine

FOTO: KV.EE

Kuulutuse juures on 50. aastal valminud remontivajava maja hinnaks märgitud üks euro, mis tähistab seda, et müüja on avatud pakkumistele ja neid võib teha julgelt.

2. Suure kinnistuga maja Lihulas Läänemaal, jõuluhind 18 000 eurot

FOTO: KV.EE

Kuulutus väidab, et tegemist on väga hea pakkumisega, sest kuigi maja on väike ja vajab rekonstrueerimist, on kinnistu, mis majaga kaasa tuleb, küllalt suur.

3. Mõisaaegse hobusetalliga maja Raplamaal, jõuluhind 40 000 eurot

FOTO: KV.EE

Mõisakompleksi kuulunud hobusetallile on tehtud kokkusobiv juurdeehitus, mis ehitatud elumajaks. Eluruume saab laiendada. Tallis on kümme boksi hobustele.

4. Mõnusa krundiga maja Nõmmel, jõuluhind 87 000 eurot

FOTO: KV.EE

1910. aastal valminud maja on kapitaalremonti vajav, kuid maja ei olegi selle pakkumise suurim väärtus: loodusliku metsa servas paiknevat krunti läbib oja, krundi tagumisest servast pääseb läbi jalgvärava otse metsarajale.

5. Seitsme magamistoaga villa Pärnus, jõuluhind 425 000 eurot

FOTO: KV.EE

See hind ei tundu kindlasti eriti suure soodustusena, aga arvestades seda, mis seisus ajaloolise villaga on tegemist, on kõrge hind ka mõistetav.