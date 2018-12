Mõtlematu viga, mida paljud majaomanikud talvel tegema kipuvad

Kui maja pole väga hästi soojustatud ja soojus kusagilt eralduma pääseb, tekib selliste ilmadega maja katuse serva ja vahel mujalegi jääpurikate rivi. Inimestel on harjumus purikad millegagi alla lüüa, kuid see on tegelikult väga vale lähenemine, kirjutab portaal This Old House.

Nimelt võib jõuga alla löödud purikas, eriti, kui ta pole just väga tilluke, kahjustada vihmaveetorusid või katusekonstruktsioone, halvimal juhul need täielikult purustada. Jäämass on võimsa jõuga, nii et ei tasuks seda alahinnata.

Kuidas siis jääpurikatest vabaneda, kui ei taha, et nad katuse küljes ripneksid? Portaal soovitab neid õrnalt koksida, kuni nad alla kukuvad. Parem on seda teha sulailma kui pakasega, siis on töö lihtsam. Selleks, et purikad endale peale ei kukuks, on parem see töö ette võtta akna kaudu või siis piisavalt pika harjavarre või muu taolisega, et ei peaks ise purikate all seisma.