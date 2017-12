Makseraskustes eluasemelaenu võtjate arv on tänapäeval pigem marginaalne

Makseraskustes klientide arv on Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul tänasel päeval õnneks väga väike. Laenuvõtjate soovid on pigem realistlikud ning inimesed ei soovi liigseid laenukohustusi kaela võtta.

Mida teha, kui kodulaenu tagasimaksmine on osutunud keeruliseks?

Laenulepingu sõlmimisel tuleb kõik oma võimalused läbi mõelda ning hinnata oma maksekäitumist veidi pikemas perspektiivis. Makseraskuste vältimiseks on aga alati mõistlik koguda veidikenegi sääste ootamatuteks juhtudeks.

«Sellises olukorras soovitame klientidel pöörduda kohe panga poole, et leida koos lahendus ning sõlmida kokkulepped edasiste laenumaksete tasumiseks,» ütles Luminori eraisikute laenutoodete juht Ivika Pääsuke-Kästik.

Makseraskuste korral vaadatakse üle kliendi maksegraafik ning arutatakse võimalikke lahendusi, kuidas jätkata laenumaksete tasumist. Esmalt selgitatakse välja makseraskuste põhjus ning seejärel hakatakse sobivaid lahendusi otima.

Kõige lühiajalisemaks lahenduseks on maksepuhkus, mille pikkust hinnatakse sõltuvalt kliendist ja tema makseraskustest. See tähendab, et laenu põhiosamaksetele antakse laenupuhkust ning klient maksab igakuiselt vaid laenu intressse.

«Kui on aga näha, et maksepuhkuse lõppedes olukord ei lahene, on mõistlik mõelda olemasoleva vara vahetamisele jõukohasema vastu,» ütles Pärgma.