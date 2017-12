Mis oleks, kui koliks... Peetrisse?

Ühtegi gümnaasiumit praeguse seisuga Peetri alevikus ei ole. Kuna nii Peetri kui ka Järveküla kooli algklassi- ja põhikooliosas on lapsi küllaga, on üsna tõenäoline, et ka gümnaasium ei jää ühel päeval tulemata.

Lisaks Peetri lasteaed-algkooli lasteaiarühmadele asub Peetris ka Aruheina lasteaed.

Esimene september Järveküla koolis 2016. aastal. | FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Aga töö?

Kuna Peetri asub Tallinna kesklinnast kiviviske kaugusel, ei tasu töö leidmise pärast ilmselt väga muretseda. Kes soovib kodu lähedal aga tööd teha, võib sobiva ametikoha leida näiteks koolidest, lasteaedadest või Peetri Selverist, kus asub lisaks toidupoele ka teisi kauplusi.

Rae valla tuntuimad ettevõtted on aga AS Kalev, AS ABB, Piplife AS, Uvic AS, DPD kullerfirma, AS Würth.

Mida vabal ajal teha?

Kas teadsid, et Peetris asub Baltikumi suurim elamusspordikeskus Spot of Tallinn, kus on tasemel BMX krossirada? Kui ei, siis tasub sinna kindlasti uudistama minna. Lisaks BMXiga sõitmisele toimuvad spordikeskuses ka näiteks parkuurimis-, akrobaatika, tõukeratta, freestyle-suusatrennid jne.

Aktiivseid vaba aja veetmise võimalusi leiab Peetrist veelgi – Rae Keeglis saab saab lisaks keeglile mängida veel piljardit või väliplatsil rannavollet. Mõlemas koolis toimuvad lastele erinevad huvialaringid, Järveküla koolis saab käia ujumas, hulgaliselt on kergliiklusteid rulluisutamiseks, rattasõiduks jne. Augustikuus toimus ka Peetri Jooks.

Peetri elanikele pakuvad kahtlemata rõõmu ja vaheldust ka erinevad laadad ja kodukohvikute päev. Kui ühtegi üritust parasjagu toimumas ei ole, saab aga lesida Peetri pargi murul või kutsuda naabrid enda juurde grillipeole. Talvel on kõigi lemmikkoht kahtlemata aga kelgumägi.

Elamusspordikeskus Spot of Tallinn. | FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Kuhu sööma minna?

Aja jooksul on tekkinud Peetrisse päris mitmeid toidukohti. Selveriga ühes hoones asuvad Peetri pizza, Subway, Hesburger ja Monroe Cafe & Lounge. Viimasest saab Peetris ainukesena ka sushit. Peetri Selverist üle tee asub ka Pirosmani kohvik.

Maitsvaid toite saab veel Peetri Tuulikust või Peetri kõrtsist.

FOTO: Peetri Tuulik

Midagi veel?

​Peetri oli kaua aega elanike arvult Eesti suurim küla. Alates 2011. aastast on tegu aga alevikuga.

Peetri aleviku vanim ehitis on endine tuuleveski (1868), kus praegu tegutseb restoran-pubi Peetri Tuulik

Aktiivset seltsielu veab MTÜ Peetri Selts