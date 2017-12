Enne ja pärast: tasapisi taastatud ehe Eesti talu sai täpselt selline nagu soovitud

Jaana Veskimeister ja tema kaasa on selle talu omanikud olnud 2007. aastast alates. Linnas korteris elanud paar tundis, et linnakodu võib ju olla, aga suvekodu maal peab olema. See õige koht leiti müügikuulutuse peale ja äratundmine oli kohene. Juba taluomanikena selgus, et ümberkaudu elab mitmeid sugulasi ja sedagi võeti märgina, et koht on neile justkui loodud.

Jaana ütleb, et ostetud maja oli ehe selle kõige paremas tähenduses. «Ei olnud laudvoodriga üle löödud, puhas palk nii seest kui väljast. Eks puidukahjustusi oli, aga ei midagi hullu, arvestades, et ehitusaastaks on märgitud 1915,» ütleb ta.

Maja enne. | FOTO: Erakogu

Maja pärast. | FOTO: Erakogu

FOTO: Erakogu

Taastamisega ei kiirustatud. «Aastani 2012 tegelesime peamiselt kõrvalhoonete kõpitsemise ja väliruumiga, niiöelda kaevasime ennast naatide ja võsa vahelt välja. Tunnetasime ka enda vajadusi ja maja võimalusi. Tagantjärele võib öelda, et rahapuudus on üks hea asi, ei saa asuda kiirelt ehitama. On võimalus jõuda selgusele, mida ja millist kodu tahta,» räägib perenaine.

Hoogsad renoveerimistööd hakkasid pihta 2012. aasta kevadel lammutamisega. «Maja sai seest tühjaks tehtud nii, et ainult palkseinad jäid püsti. Vanad majad seisavad ju maakivide peal, otse põranda all on maapind. Esmalt sai tehtud vundament ja põrand. 2012. aasta septembriks olid uued aknad-uksed ees ja maja soe, see tähendab uus ahi sees. Valmis ka üks tuba, mis võimaldas viie aasta järel olla maal ka talvel. Edasi kulgesime tasapisi,» meenutab Jaana.

Elutuba enne. | FOTO: Erakogu

Elutuba pärast. | FOTO: Erakogu

Nagu paljud, tõdeb ka tema, et maja, eriti vana maja, ei saa kunagi päriselt valmis, aga suuremad tööd on tänaseks siiski tehtud. Vaid üks katusealune tuba pakub veel siseviimistluse näol väljakutset. «Ja loomulikult on kõvasti liiste puudu!» ütleb perenaine lõbusalt. Kes kunagi remondiga kokku on puutunud, see teab omast käest, et see va liistupanek osutub tihti kõige raskemaks tööks, mis kuidagi tehtud ei saa.

Köök enne. | FOTO: Erakogu

Köök pärast. | FOTO: Erakogu

Majas on Jaana ja tema kaasa palju ise teinud, kuid siiski otsiti ka abijõudu. Näiteks vundamendi ehitamine ja katusevahetus olid sellised tööd, mida päris omapäi ette ei võetud. Abi paluti ka vannitoa ja esiku põranda plaatimisel ja mõningate seinte lubikrohvimisel.

Väljakutseid on Jaana sõnul aastate jooksul ikka jagunud. «Näiteks leida häid töömehi töödeks, mida ise ei teinud. Samuti soovitud materjal. Ei ole lihtne, kui on idee või muu soov, aga selle teostuseks sobivat materjali või asja ei müüda. Õnneks oli elu varemalt kokku viinud suurepärase puusepa ja pottsepaga. Puusepa tehtud on kõik aknad, välisuksed, kapid, trepp. Täpselt meie soovide järgi,» sõnab ta.

Magamistuba enne. | FOTO: Erakogu

Magamistuba pärast. | FOTO: Erakogu

Ka rahalised võimalused seadsid vahepeal piiranguid: mitmed tööd on omavahel seotud, mistõttu ühe asjaga alustamisel tuli sageli mitu sammu ette mõelda ja püüda teha nii, et kui kohe ei saa, siis oleks ka pärast võimalik.