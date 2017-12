«Minu kodu» blogi: 2017 aasta kokkuvõte

2017. aasta alguses otsustasime, et selle aasta lõpuks peame ehitusega nii kaugele jõudma, et mõlemad lapsed saaksid kolida kooli alguseks oma tuppa. Selleks, et ka talvel saaks normaalselt sees ehitada, oli vaja küttesüsteemi. Me küll kütsime mõnda aega kaminaga, aga sellega sai vaid lühikeseks ajaks sooja sisse ja hommikuks oli jälle õhutemperatuur paari plusskraadi ringi kukkunud.

Selleks, et saaks kütteseadmed paika panna, tuli tegeleda nii elektritöödega kui ka tehnoruumi lõpuni viimistlemisega. Alustasime tehnoruumi plaatimisega veebruarikuus ja märtsi alguses saigi küttesüsteem paika. Kirjutasin elektritöödest SIIN ja küttesüsteemist SIIN.

Kaablite paigaldamine esimesel korrusel | FOTO: Kärt-Britt Kokk

Elutuba 29.jaanuar, 2017 | FOTO: Kärt-Britt Kokk

Küttesüsteemi välisosa ja tehnoruum | FOTO: Kärt-Britt Kokk

Pool märtsist kulus ka tehnoruumi vastas asuva alumise korruse pesuruumi eeltöödeks. Ehitasime sauna vaheseinad ja paigaldasime kipsi, mina tõmbasin hüdroisolatsiooni-mastiksit seina ja lakke.

Alumise korruse pesuruum, 29. märts, 2017 | FOTO: Kärt-Britt Kokk

Märtsi lõpus sai meil kõrini sellest liiva ja muda segust, mis igalpool ümber maja oli ja otsustasime, et laseme kohe kevadel selle korda teha, et ei tassiks koguaeg ämbrite kaupa mulda elamisse. Ühtlasi otsustasime, et aeg on vahetada vana võrkaed uue ilusa laudisaia ja korralike väravate vastu.

Sellest kirjutasin lähemalt SIIN ja SIIN.

Enne ja pärast | FOTO: Kärt-Britt Kokk

Piirdeaed ja väravad - enne ja pärast | FOTO: Kärt-Britt Kokk

Samal ajal kui õues paigaldati tänavakivi ja ehitati uut aiapiiret, toimetasime meie sees kipsitöödega ja plaatija plaatis ära nii esikupõranda kui pesuruumi seinad ja põranda.

Aprilli keskel võtsime ette garaaži viimistlemise, et saaks majapealt tööriistad ja materjalid sinna ladustada. Vaja oli riiulid ehitada, et kõik ära mahuks ja selleks tuli kips ära viimistleda. Kõik seinad said lumivalged. Garaaž on meil pigem töötuba, kus puidutöid teha ja materjale/tööriistu ladustada. Auto jaoks seal kohta pole.

Lumivalgete seintega "garaaž" | FOTO: Kärt-Britt Kkk

Terve mai- ja juunikuu, sh meie puhkusenädalad, rabelesime maja peal niipalju kui jaksasime, et paigaldada veel viimased kipsplaadid, viimistleda seinad ja paigaldada laelauad. Siseviimistlusest kirjutasin pikemalt SIIN.

Maikuu oli ühtlasi üks suurpuhastuse kuu. Samal ajal kui tänavakive paigaldati, võtsime me kivipaigaldajate abiga ka maja taga ühe vana kuuri maha ja tühjendasime selle ära. Ajutiselt sai kõik asjad uude majaossa elutuppa tassitud ja sealt oli vaja siis need edasi garaaži toimetada - enne seda sorteerida, ära visata ja mõned esemed ära puhastada. Ühtlasi sai peale kivipaigaldust taastatud haljastus - muru külvatud ja seda sai üle päeva kasta.

Majaesine, maikuus 2017 | FOTO: Kärt-Britt Kokk

Esialgu oli meil kasutusloa tähtaeg 30. mai, 2017. See sai edasi lükatud kuna sai selgeks, et me ei jõua olulisi osasid selleks tähtajaks valmis. Sellegipoolest alustasime kasutusloa jaoks paberite korrastamist. Ma olin terve ehituse aja kogunud eraldi mappi kõik projektid ja kaetud tööde aktid ning kevadel otsustasime, et kuna bürokraatia pole üldse meie teema, siis laseme mõnel spetsialistil asja meie eest ajada. Selleks palkasime firma nimega Tulipunane OÜ, kes ühtlasi tegi meie majale tuleohutusauditi ja kellelt tellisime kõik, mis tuleohutuseks veel vaja - erinevad suitsuandurid, tulekustutid jms. Kasutusloa tähtaeg sai lükatud 30. novembriks ja suve keskel said kõik olemasolevad dokumendid üle antud Tulipunane OÜ-le, kes meie eest asju ajama hakkas.