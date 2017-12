Enne ja pärast: ilus vana mööblitükk hävib isetegija käe läbi

Selle ilusa kollase vanaaegse polsterdatud tooli omanik on vaimustuses sellest, kuidas tal õnnestus omal jõul tervele toolile uus nägu anda. Kusjuures, nagu ta rõhutab, on see eriti märkimisväärne seetõttu, et ta ei teinud selleks mitte ühtegi õmblust.

FOTO: homedit.com

«Lükkasin seda projekti kaua edasi, sest kartsin töö massiivsust. Olen varem ka toole korrastanud, aga mitte polstrit vahetanud, nii et ma ei teadnud, kuidas see mul õnnestub. Kuid olen tulemusega väga rahul!» rõõmustab naine portaalis Homedit.

Internet on aga naise kätetöö osas pisut kriitilisem. Nii mõnigi leiab, et tooli kangas võis enne küll väsinud olla, kuid kõiges, alates kanga värvist ja lõpetades viimistlusega, oli pilt enne kordades parem kui pärast naise isetegevust.

Nii mõnigi tänab õnne, et naisel on tooli esialgsest seisukorrast pildid, sest kui ta kunagi peaks ise taipama, kui nässu ta mööblitüki keeras, on tal võimalik seda veel parandada.

Kuidas sulle tundub, kumb on parem, kas «enne» või «pärast»?