Fotod: nutikas nõks, kuidas väiksesse korterisse terve tuba lisada

Üks väike ja väga hädises seisus korter Pariisis vajas hädasti teist tuba, kuid seda polnud pealtnäha justkui mitte kusagile mahutada. Enne remonti oli elamises ainult köök ja laealune lavats. Sisearhitektuurifirmal tuli leida võimalus mahutada ruumi ka eraldiseisev magamistuba, vahendab Contemporist.

FOTO: www.contemporist.com

Selleks tarbeks sündis toanurka kuubik, mis mahutab voodi, riidekapi ja veel nipet-näpet vajalikke panipaiku. Voodit mahutava ruumi ette käivad ka lükanduksed, nii et tegemist on täiesti eraldiseisva pisikese toaga.

Magamistoakuubik on ülejäänud põrandapinnast pisut kõrgemal. Kuubiku sees on väikesed panipaigad öiseks asjade hoidmiseks, näiteks on seal koht, kuhu panna telefon, raamat ja muu taoline.

FOTO: www.contemporist.com

Uks, mis magamistoale ette käib, on mustast klaasist, nii et kui see kinni tõmmata, pole väljast sisse näha, kuid sees ei muutu olukord klaustrofoobiliseks.

Lisaks kuubikule, mis mahutab kõik eluks vajaliku, ongi korteris veel vaid väike kööginurk, diivan ja pesuruum.