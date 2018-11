Kaheksa lihtsat moodust, kuidas pühade ajal tühja rahakotti vältida

Kirbuturud, antiigi- ja teise ringi poed peidavad igasuguseid pärleid, mida tavapoest ei leia. Rahasääst ja originaalsed kingiideed on nendes poodides osteldes igaljuhul garanteeritud.

Meisterda kartongist jõulupuu või ehi jõulurüüsse mõni ananass – alternatiive on palju, tuleb vaid nutikas olla.

Inimene on leidlik ning vajadusel suudab luua meistriteoseid, mis tõesti pakuvad silmailu. Kogu inspiratsiooni nobenäppudelt internetis.

Ära jäta jõulutulesid terveks päevaks põlema – millist silmailu need päise päeva ajal ikka pakkuda saavad?

Eks me kõik ole saanud kord elus kingi, mis meid kuskilt otsast ei kõneta. Selle asemel, et kink tänavu lihtsalt kõrvale heita, anneta see kellelegi, kes sellest tõepoolest puudust tunneb.