Kolm väga levinud viga, mida inimesed lindude talvisel toitmisel teevad

1. Odav linnutoit

Supermarketites müüdav linnutoit on tihti väga küsitava kvaliteediga. Kõhtu see küll täidab, aga selle valmistamiseks on sageli kasutatud odavaid täiteaineid, mille linnud välja sorteerivad ja söömata jätavad. Osa rasvapalle pidavat sisaldama ka kahjulikke liimaineid. Seega tasuks osta kas kallimat toitu, millega on kadu väiksem, või valmistada linnutoit sootuks ise.

2. Söögimajade kehv asukoht

Tihti ei mõtle inimesed lindude söögimajale asukohta valides tiivuliste turvalisusele. Kui söögilauale pääsevad ligi kassid, oravad ja teised lindude hävitamisest huvitatud tegelased, on see üsna traagiline ja peagi loobuvad linnud peagi sellise söögimaja külastamisest. Vali majale asukoht nõnda, et loomad sellele ligi ei pääseks.

3. Liiga ühekülgne menüü

Eri liiki linnud eelistavad erinevat toitu. Sageli teevad inimesed selle vea, et panevad üles vaid üht tüüpi maja ja täidavad selle üht tüüpi toiduga. See on kindlasti parem kui mitte midagi, aga pole siiski piisav. Lindudel võiks olla maja, rasvapallid, võrgud eri toitudega, toru tüüpi toitja jne.

Kindlasti tuleb meeles pidada seda, et kui oled kord juba linde toitma hakanud, tuleb seda teha järjepidevalt ja hoolitseda selle eest, et toit alati olemas oleks!