Video: isekerkiv jõulupuu, mis näeb kunstkuuse kohta üllatavalt ehe välja

Paljude jaoks on kuuse tuppa toomine üks erakordselt tüütu ettevõtmine, mida tehaksegi üldjuhul väiksemate pereliikmete rõõmuks. Selgub, et kunstkuuskede tööstus on sellest haisu ninna saanud, kuna nüüd pakutakse jõulupuud, mis kerkib vaid paari nupulevajutusega.