Hakkaja mees teenib jõulukaunistuste ülesriputamisega igal aastal terve varanduse

Tom Harrington on oma elu korraldanud nii, et septembrist detsembrini riputab ta raha eest üles jõulukaunistusi. Selleks on tal suisa oma firma, Harrington´s Christmas Decorations, vahendab The Independent.

Mees tõdeb, et kui üldiselt peavad inimesed jõulukaunistuste üles riputamist osaks pühademaagiast, mida hea meelega tehakse koos perega, siis päris rikaste maailmas käivad asjad pisut teisiti: seal pole selliste pisiasjadega tegelemiseks lihtsalt aega ning see ülesanne jäetakse kellelegi, kellele selle eest makstakse.

Mehe klientide hulgas on näiteks mitmed tuntud jalgpallureid, tõsielu- ja seltskonnastaare. Tema teenuseid on avalikult kiitnud «Real Housewivesi» staar Tanya Bardsley, kes ütleb, et Tom on väga sõbralik ja professionaalne: ta lubab Tanya lastel end aidata ning tema oskused dekoreerimisel on laitmatud.