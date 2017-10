Mis oleks, kui koliks... Värskasse?

Miks Värska?

Värska üheks vaieldamatuks plussiks on ilus loodus, teiseks mõnus maaelu ja kolmandaks vilgas kultuurielu. Kogu see komplekt meelitab siia nii mõnegi perekonna, kellel kiirustavast ja anonüümsest elust mujal Eestis mõnevõrra kõrini saanud on.

Elu Värska alevikus ja vallas on hästi lihtne, välisele pannakse siin vähe rõhku ja rohkem loeb see, mis on inimese sees. Näiteks ütleb üks linnast Värska kanti kolinu, et esialgu teda tõsiselt hämmastas, kui vähetähtis võib olla see, mis on sul seljas ja jalas. Endise kontoritöötajana oli ta harjunud seda äärmiselt tähtsaks pidama, aga Värskas loeb hoopis muu: mis inimene sa oled ja mida ära teha oskad.

Kuig vahepeal ähvardas Värskat tõsine ääremaastumine, on kohalike kinnitusel sinna nüüd kokku sattunud nii palju noori ja hakkajaid inimesi, et seda enam küll karta pole vaja.

Väga kõrgelt hindavad kohalikud ka seda, et Värskas on väga turvaline elada ja igasugune koolikiusamine sisuliselt puudub.

Värska rattarada. FOTO: PRIIT PULLERITS/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Mis räägib Värska kahjuks?

Värskaga on ikka nii nagu iga teise suurematest linnadest väiksema kohaga: siin võib puudust tundma hakata igasugu olmest. Poode on vähe, enda meele lahutamisel tuleb ise olla ettevõtlik. Puuduvad kinod, teatrid, suured meelelahutuskeskused.

Väga avatud ja suhtlemisaldis kogukond tähendab seda, et ka iga pere elu on teistele suhteliselt peopesal ja mõnikord, tunnistavad mõned Värska-kandi elanikud, võib see natuke kurnavaks muutuda.

Kui kallis?

Kinnisvaraga pole Värska alevikus kiita. Pikal tänaval on pakkuda üks kolmetoaline korter, mille eest küsitakse ligi 14 000 eurot. Rohkem kortereid pakkuda ei olegi.

Maju on alevikus saadaval kaks, kallima eest küsitakse 50 000 eurot, mõlemad on vanad, täielikku renoveerimist vajavad hooned.

Lisaks on pakkuda üks krunt.

Üürikortereid pole kinnisvaraportaali KV.EE andmetel pakkuda mitte ühtegi.

Ilmselt on tõenäolisem soetada endale kodu mujale Värska valda: väljaspool alevikku on maju pisut rohkem saada.

Huvitav maja Värska vallas. FOTO: KV.EE

Koolid?

Värska alevikus on oma gümnaasium, lasteaed ja muusikakool.

Aga töö?

Tööga Värska vallas väga nutune ei ole, aga arvestada tasub ikka sellega, et lihtsam on tööd leida lihttöölisel kui mõne valdkonna spetsialistil. Värska suurimateks tööandjateks on Värska Sanatoorium, Värska Vesi ja Värska Veekeskus. Rakendust leiab ka Värska Puidus.

Paljud kaugemalt Värska-kanti kolijad otsivad endale kaugtöö võimaluse või käivad tööle lähematesse linnadesse. Selle peale, et kohapeal kindlasti endale ameti leiab, kolijal panustada ei maksa, kuid välistada seda varianti ka ei tasu.

Värska veekeskus, üks suurimaid tööandjaid. FOTO: SILLE ANNUK/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Mida vabal ajal teha?

Kellele vähegi kultuurielu pinget pakub, sellel Värskas juba igav ei hakka. Folkmuusik Jalmar Vabarna ütleb näiteks leheküljel Tule Maale, et Värskas on reaalset kultuuri ühe inimese kohta oluliselt rohkem kui pealinnas.

Värskal on oma kultuurikeskus, kus käivad koos mitmed laulu- ja tantsurühmad. Koos peetakse igasugu suuremaid ühiseid ettevõtmisi, alustades Seto Folgist lõpetades erinevate laatadega.

Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd edendab ja koordineerib sealkandis Seto Instituut. Tegutseb talumuuseum.

Muidugi leiavad erinevate ringide näol rakendust spordihuvilised, meelt saab lahutada ka Värska sanatooriumsi ja veekeskuses. Ühesõnaga - igav ei hakka.

Seto Folk Värskas. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES/SCANPIX

Kuhu sööma minna?

Kaugemalegi on tuntud Seto talumuuseumi tsäimaja, mida kindlasti külastada tasuks, kui tahad ehtsat seto toidu elamust.

Kohviku leiab ka Värska veekeskusest ning külastada tasub Toomemäe talu kodurestorani Maagõkõnõ.

Seto talumuuseumi tsäimaja. FOTO: TOOMAS HUIK/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Midagi veel?

Värska vald piirneb Venemaaga ja asub ajaloolisel Setomaal.

Värska alevikus on elanikke 650 ringis, vallas kokku umbes 1400.

Värska on pealinnast nii kaugel kui olla saab, aga ometi on rahvaarv siin tõusuteel: kui 2013. aasta 1. jaanuari seisuga elas siin 1167 inimest, siis 2017. aasta 1. jaanuari seisuga juba 1304.

Kohalikud ütlevad, et Värskas on kontrast vana ja uue vahel suurem kui kusagil mujal Eestis ja see teebki sellest ühe erilise paiga.