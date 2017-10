IKEA mööblitükk nõudis kaheaastase lapse elu

Kaheaastane Jozef Dudek jäi kummuti peal turnides selle alla ja kaotas elu, vahendab The Inquirer. Õnnetus juhtus maikuus ning Jozef on kaheksas laps, kes selle kummuti tõttu surma on saanud.

IKEA on oma viga tunnistanud ja teatas juba eelmisel aastal, et ostab kummutid tagasi. Jozef on esimene laps, kes kaotas elu pärast IKEA vastavasisulist teadaannet.

MALM-sarja kolme sahtliga kummut. / IKEA

Hukkunud poisi vanemad nõuavad IKEAlt siiski valuraha, öeldes, et nemad ei olnud kummuti ohtlikkusest kuulnud ja et firma oleks pidanud tegema oluliselt paremat teavituskampaaniat, kui nad teadsid, kui ohtliku mööblitükiga tegemist on.

IKEA esindaja pole siiski süüdistusega päris nõus, öeldes, et konkreetne kummut ei olnud kaasapandud ankrutega seina külge kinnitatud, mistõttu selle ümberkukkumine oligi oluliselt tõenäolisem.

Tuleb tõdeda, et IKEA eelmise aasta tagasiostukampaania oli päris laiaulatuslik ning tagasi ei ostetud vaid MALM-sarja kummuteid, vaid ka teisi, millega inimestel enda väitel probleeme oli esinenud. Enamasti maksti tagasi kogu ostusumma.

Eelnevate õnnetusjuhtumite järel on IKEA kolme neid kohtusse kaevanud lapse vanematele maksnud kokku 50 miljonit dollarit.