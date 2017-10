Fotod: kas see on nutikas lahendus ruumipuudusele või üle piiri läinud kogumisvajadus?

Selle Kanada noore pere korteris on iga ruutmeeter nutikalt ära kasutatud. Noortel, kes korteris elavad, oli enne disainibüroo poole pöördumist juba endal üsna täpne ettekujutus, milliseid lahendusi nad näha tahavad, kuid koostöös spetsialistidega sündis veelgi läbimõeldum lahendus.

/ www.contemporist.com

Ja nutikaid lahendusi on siin palju. Väikesesse seinakappi ehitati õmblustuba. Ümber nurga sellest asub köök, mis mõistagi tulvil pisikestest nutikatest lahendustest. Ühest kapist leiab näiteks triikimislaua. Köögileti mõlemal poolel asuvad kapid, et ruumi maksimaalselt ära kasutada.

/ www.contemporist.com

Kus otstarbekas, on tavaliste uste asemel kasutatud lükanduksi. Ka elutoanurk on tulvil kohtadest, kuhu kraami paigutada, sama jätkub magamistoas ning kabinetis. Kogu elamises on hästi palju seinakappe, panipaigad on ka magamistoas voodi all.

/ www.contemporist.com

Vaata rohkem SIIT.

Kas sinu hinnangul on tegemist nupuka lahendusega ruumipuudusele või oleks perel pigem arukam õppida, kuidas pisut väiksema koguse asjadega läbi ajada?