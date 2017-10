Pane tähele: lõhn, mis peaks iga koduomaniku väga murelikuks muutma

Kui sul on koer, võib ikka ette tulla, et aeg-ajalt levib kodus niinimetatud märja koera haisu: näiteks siis, kui koer on värskelt vihma käest tulnud, ujumas või pesemas käinu või kui, vastupidi, teda liiga pikalt pestud pole. Kui aga midagi loetletutest toimunud ei ole või, veel hullem, sul ülepea koera ei olegi, aga märja koera lõhn kodus ikkagi levib, tuleks muutuda väga murelikuks, kirjutab portaal Readers Digest.

Sel juhul nimelt on säärane lõhn väga suure tõenäosusega märk sellest, et sinu kodus on mingit sorti närilised, tõenäoliselt rotid või suisa metsast pärit pisiloomad. Nad haisevad ise, lisaks kasutavad nad su elamist tualetina ja nende väljaheited haisevad. Kuna paljud metsanärilised on öise eluviisiga, võib hais tihti olla ainsaks selgeks märgiks, et keegi sulle üürnikuks kolinud on.

Mida teha? Kuna sääraste loomade tõrje on üsna spetsiifiline ja metsloomi hukata pole kindlasti tarvis, tuleks säärane töö usaldada õppinud spetsialistidele.