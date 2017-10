Selle ajahambast puretud maja eest küsitakse hingehinda

Kui see 475 000 dollarit ehk 402 238 eurot väärt elumaja müüki pandi, ootasid inimesed, et neid pahviks löödaks. Üllatus oli tõepoolest suur ning seda täiesti valedel põhjustel. See peaaegu pool miljonit maksev kinnisvaraobjekt on ehitatud aastal 1956 ning nagu alljärgnevatelt piltidelt näha, ei ole ajaratas selle suhtes kuigi soosiv olnud.

Maja Los Angeleses / boredomtherapy.com

Millest niivõrd kõrge müügihind?

Siinkohal tuleb mängu asukoht. Northridge'i piirkond on nimelt koduks paljudele Hollywoodi prominentidele, kergitades märgatavalt keskmist ruutmeetri hinda.

Mis sa arvad, hea lugeja, kas selline viletsusehunnik saab kunagi müüdud?

