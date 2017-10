Põhjalik juhend: kuidas siis õigupoolest roosid talvituma sättida?

Selleks, et roosid hästi talvituksid, tuleb roosid enne öökülmasid puhastada alumistest lehtedest ja mullata umbes 20 sentimeetri kõrguselt.

Väänroosidel on soovitav noori võrseid kergelt kärpida, et need paremini puituksid. Püsivate jahedate ilmade tulekul teha vastavalt vajadusele sügisene eellõikus umbes 30 sentimeetri kõrguseni. Väänroosid painutada maha kui võimalik või katta ülevalt.

Talvekate peab roose kaitsma nii külmumise kui haiguste eest. Kattematerjalina võib kasutada tradisiooniliselt kerget mulda, kuuseoksi või ka talvekattekangast, oluline on, et kattematerjali all oleks kuiv, jahe ja õhurikas.

Katmiseks on sobiv aeg siis, kui väljas on paar nädalat olnud püsivalt 10-15 kraadi.

Peenrarooside lõikamine

Rooside hooldamisel on oluline põõsaste lõikamine. Lõikamine pikendab taimede eluiga ja hoiab nende elujõudu ja välimust; kujundab põõsale õige vormi ning aitab saavutada põõsal suuremate õite ja õisikutega rikkalikumat õitsemist.

Sügisel kärbi vesised ehk vähepuitunud võrsed, et kiirendada võrse puitumist.

Enne talvist katmist eemaldada noored vesised võsud, võrseid lõika tagasi niivõrd, kui see on vajalik talvekatte panekul.

ALLIKAD: RMK.ee, Aiandus.ee