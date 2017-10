Fotod: võimas Tallinna korter, mis ei anna mingit põhjust oma maja ostmiseks

Kitsekülas Kauba tänaval asuvas korteris on ühtekokku seitse tuba ja pinda enam kui 200 ruutmeetrit. Korteri kohta on seda väga palju, võrdluseks: paljud nõukogude ajal ehitatud eramajad on vaid pisut üle saja ruutmeetri.

/ KV.EE

/ KV.EE

Väikeses, vaid kolme korteriga puumajas asuv kodu ulatub läbi kolme korruse. Esimesele korrusele jäävad sissepääs ja trepihall ühes garderoobiga. Teisel korrusel on magamistoad ja kolmandal avar köök-elutuba, puhketuba ja saunaga pesuruumid.

/ KV.EE

/ KV.EE

/ KV.EE

Elutoa muudab eriti õdusaks kamin, mis annab meie pikal pimedal sügisel ja talvel väga palju juurde. Kõige ülemisel korrusel on ka rõdu.

/ KV.EE

/ KV.EE

Üsna raske on leida põhjust, miks peaks sellele korterile maja eelistama, või kuidas?