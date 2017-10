Maja, mis asub samaaegselt kahe riigi territooriumil

Brian ja Joan Dumoulini on väsinud ümbritsevast piirikontrollist. 24-tunnine piirikaitse ja pidev voorimine ühe või teise riigi vahel on abielupaari ära kurnanud. Kui Brian 40 aastat tagasi maja päris, ei näinud noored kahe riigi piiril elamises probleemi. Pigem oli see nende jaoks loomulik osa elust.

Nüüd, mil soovitakse lõpuks lastele ja lastelastele lähemale kolida, ei õnnestu majamüük neil kahel kohe üldse.

​