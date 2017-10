Kaval kodune säästunipp aitas naisel täiskohaga tööst loobuda

Nii tundis ka vabakutseline ajakirjanik Kristin, kes jagas kokandusportaalile The Kitchn oma lugu sellest, kuidas tal õnnestus saavutada soov tulla päevatöölt ära ja teenida elatist vaid vabakutselise kirjutamistööga.

Nimelt võttis ta teravdatud tähelepanu alla selle, kui palju ta kuus toidule kulutab. Ja midagi muud ei olnudki vaja: üsna peatselt oli Kristinil unistus täidetud.

Kristin jagab kuus nõuannet, kuidas igaüks toidule kuluva kontrolli alla võtta saab.

1. Tee nädalamenüü

Erinevalt tavapärasest paneb Kristin paika nädala teema: Vahemere köök, India toidud jmt. Tema sõnul on niimoodi soodsam ja eelmise päeva toidu jääke saab kindla peale kasutada järgmise päeva toidu valmistamisel.

2. Osta vähem toitu

See kaasneb küll nädalamenüü tegemisega iseenesest, aga igaks juhuks võib siis veelkord üle rääkida: enne, kui poodi lähed, vaata ka nädalamenüü puhul üle oma varud, sest tõenäoliselt on mõned nimekirjas leiduvatest asjadest sul juba kodus olemas.

3. Söö hooajaliselt ja kogu varusid

Kui loodus pakub tohututes kogustes värsket, on õige aeg rõhuda köögiviljadele. Kartulit ja kastet jõuab talvel süüa küll. Kindlasti varu võimalusel suvel soodsa hinnaga külma marju - talvel on neid poest osta väga kulukas.

4. Söö vähem liha

See on eestlaste jaoks väga võõras lähenemine, aga iga söögikord ei pea sisaldama liha. Ei juhtu mitte midagi, kui lihaga toidud on menüüs umbes pooltel päevadel nädalas. Sama toitvad on näiteks läätsed ja oad, aga need on lihast kordades odavamad.

5. Kärbi väljas söömisi ja valmistoite

Valmistoit on ebatervislik nagunii, aga lisaks on see ka enamasti kallim kui kodus valmistatud roog. Samamoodi on kulukas pidev väljas einestamine. Sellest ei ole vaja täielikult loobuda, aga kõvasti piirata võiks seda harjumust küll.