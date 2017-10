Neli nutikat ideed, mida kokkuriisutud puulehtedega peale hakata

Kui lehed tänavalt trahvihirmus riisutud, tekib kindlasti küsimus, mis nendega teha. Pakume välja neli ideed.

1. Murule rammuks

Esimene väga hea idee on korjata lehed aia tagant ära, puistata need aias murule ja lasta niidukiga üle: nii saab neist suurepärase sügisese väetise murule. Kevadeks on lehekiht ära kõdunenud.

2. Kaeva peenrasse

Kui sinu aias leidub peenraid, kas või tillukesi, kaeva puulehed peenrasse. Need kõdunevad seal vähehaaval ja rikastavad mulda.

3. Pista komposti

Klassikaline lahendus, aga ei pruugi sobida igasse koduaeda: kõigil ei ole kompostikaste, pole peenraid ja pole seega kompostiga midagi pealegi hakata.

4. Kasuta soojustusena

Kuivana riisutud lehed sobivad suurepäraselt külmaõrnade taimede katmiseks. Mõned inimesed säilitavad lehtedes suisa külmale paremini vastupidavaid aiavilju.