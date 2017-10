Viis asja, mida inimesed liiga palju puhastavad

Vaid korra kantud riided

Üha sagedamini viskavad inimesed pessu rõivad, mida korra kontoris kantud. Selleks pole mitte mingit põhjust. Iga kandmise järel tuleb pesta vaid aluspesu, sokid, trenniriided ja silmnähtavalt määrdunud rõivad. Reegel on, et vähemäärduvaid asju pestakse kolme kandmiskorra järel. Liiga tihti pestud riided lähevad ruttu koledaks.

Praetaldrikud

Komme taldrikuid enne nõudepesumasinasse panekut loputada on visa kaduma, kuigi selleks ei ole mitte mingit vajadust. Piisab täiesti, kui suuremad toidutükid taldrikult maha lükkad, aga selleks pole vaja vett raisata.

Lambid

Põhjalikud koristajad armastavad igal koristamiskorral ka lambikuplitelt ja lae alt tolmu võtta. Koristamiseksperdid ütlevad aga, et selleks pole mingit vajadust - piisab, kui puhastada neid kord kuus.

Ülerõivad

Kui need otseselt määrdunud ei ole, piisab ülerõivaste puhul, kui pesta neid kord hooaja jooksul.

Kardinad

Mõni inimene peseb kardinaid sama tihti kui voodipesu, see on siis kord nädalas. Teine suudab rohkem vastu panna ja piirdub korraga kuus. Tõde on aga see, et kardinad vajavad pesemist vaid kord aastas.